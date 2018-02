Aeroporto de Goiânia terá voos regulares e diretos para Salvador

A partir de 2 de abril, a Azul irá operar voos regulares e sem escalas entre Goiânia e Salvador. A decisão de atuar na nova rota foi tomada após os testes bem sucedidos no mercado doméstico, com voos extras e ao longo das altas temporadas. As novas operações acontecerão quatro vezes por semana e serão cumpridas com as aeronaves modelo Embraer, que têm capacidade para acomodar até 118 Clientes. Os voos já estão disponíveis para compra em todos os canais de venda de bilhetes da Azul desde segunda-feira (5).

Com o início das frequências, a companhia será a única a operar voos entre as capitais de Goiás e da Bahia, em um trajeto de aproximadamente duas horas de duração. Confira abaixo os horários e dias da semana disponibilizados para a nova rota: