Economia Aeroporto de Goiânia está sem combustível; veja a lista dos demais terminais que estão na seca No início da tarde de hoje, cinco voos estavam atrasados no Santa Genoveva

Matéria atualizada em 25/05/2018, às 17h33. As reservas de querosene de aviação no Aeroporto Santa Genoveva, em Goiânia, se esgotaram na tarde desta sexta-feira (25). De acordo com a Infraero, os pousos e decolagens estão liberados desde que o avião tenha combustível suficiente para a próxima viagem. Por volta das 12h, o site da Infraero informava que ha...