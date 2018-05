Economia Aeroporto de Goiânia e mais 13 continuam sem combustível em razão da greve dos caminhoneiros Por volta das 10h de hoje, sete voos estavam programados no Aeroporto Santa Genoveva, sendo cinco no horário e dois atrasados, mas nenhum cancelamento

A Infraero informa que 14 aeroportos até o momento estão com falta de combustível por causa da greve dos caminhoneiros. São eles: Carajás (PA); São José dos Campos (SP); Uberlândia (MG); Ilhéus (BA); Goiânia (GO); Campina Grande (PB); Juazeiro do Norte (CE); Recife (PE); Maceió (AL); Aracaju (SE); Vitória (ES); Petrolina (PE); Joinville (SC) e João Pessoa (PB). Conforme a...