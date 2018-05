Economia Aeroporto de Brasília já opera dentro da normalidade, diz Inframérica De acordo com a concessionária, o terminal recebeu hoje um carregamento com aproximadamente 2 milhões de litros de querosene de aviação

Com a melhora nos níveis de combustível do reservatório do Aeroporto Internacional Juscelino Kubitschek, em Brasília, a Inframérica, concessionária que administra o terminal, informa que as operações de pouso e decolagem estão sendo atendidas dentro da regularidade. Segundo a Inframérica, novas remessas de combustíveis podem chegar ainda nesta terça-feira (29) à...