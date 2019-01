Economia Aeroporto de Brasília abre seis vagas de emprego com salário de até R$ 3.400 Para se candidatar a qualquer uma das vagas é preciso acessar o site da empresa e cadastrar o currículo gratuitamente

O Aeroporto Internacional de Brasília está com seis vagas de emprego para níveis médio e superior com salários que chegam em R$ 3.400, além de benefícios. São duas vagas para atendente, que terá que fazer inspeções para garantir as boas condições de funcionamento do aeroporto, além de atender passageiros e registro de objetos perdidos. Para tanto, a remuneração é de R...