Economia Advogados dos EUA já preparam ações

Pelo menos quatro escritórios norte-americanos de advocacia anunciaram a intenção de ingressar na Justiça dos Estados Unidos com ações coletivas contra a Vale. Os processos vão buscar a reparação das perdas causadas aos investidores pelo acidente com a barragem da mineradora em Brumadinho (MG), na sexta-feira (25).Os escritórios Rosen Law Firm, de Nova York, The Schall...