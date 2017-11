Admissões e efetivações de trabalhadores no fim de ano devem superar expectativa

Das 10 mil vagas para trabalho temporário no fim do ano previstas pelo Sindicato dos Empregados no Comércio do Estado de Goiás (Seceg), 7.325 haviam sido preenchidas até esta terça-feira (28). As inseguranças no cenário econômico retardaram o início das contratações de trabalhadores temporários - que geralmente têm início entre setembro e outubro e neste ano se consolid...