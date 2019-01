Economia Admissão no varejo é a maior em 4 anos Em 2018, entre contratações e demissões, foram abertas 62 mil vagas formais; farmácias e supermercados puxaram resultado, diz CNC

O comércio varejista encerrou 2018 com o maior número de contratações líquidas de trabalhadores dos últimos quatro anos. Entre admissões e demissões, devem ter sido abertas 62 mil vagas com carteira assinada em 2018, segundo projeções da Confederação Nacional do Comércio (CNC). Os dados oficiais do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) do ano de 2018 f...