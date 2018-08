Economia Adicional a aposentado que depende de cuidador tem impacto de R$ 3,5 bi ao ano Hoje, por lei, apenas aposentados por invalidez têm direito a essa parcela extra, mas a Corte optou por estender o alcance da medida a qualquer tipo de aposentadoria

A decisão do Superior Tribunal de Justiça (STJ) de estender a todos os aposentados que precisem de assistência permanente um adicional de 25% sobre o valor do benefício pode gerar um rombo de R$ 3,5 bilhões ao ano nas contas do INSS, informou a Secretaria de Previdência. Hoje, por lei, apenas aposentados por invalidez têm direito a essa parcela extra, mas a Corte optou p...