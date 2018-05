Economia ADI contra incentivos fiscais sai da pauta do STF

Goiás conseguiu uma vitória ontem na briga pela convalidação dos incentivos fiscais concedidos a empresas instaladas no Estado. A Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 2441, que foi proposta pelo Estado de São Paulo contra o Estado de Goiás, questionando a constitucionalidade do benefício, foi retirada da pauta de votação no Supremo Tribunal Federal (STF), mais uma...