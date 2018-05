Economia Acordo sobre planos deve pôr R$ 12 bilhões na economia

Para tentar afastar o clima negativo do noticiário econômico, o presidente Michel Temer anunciou ontem, com festa, o lançamento do sistema eletrônico que permitirá aos poupadores aderirem ao acordo para reaver a remuneração perdida com planos econômicos das décadas de 80 e 90. O Planalto comemorou que a iniciativa deve injetar até R$ 12 bilhões na economia. O valor era rec...