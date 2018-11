Economia Acompanhe o tempo real da Black Friday 2018 Veja as melhores ofertas disponíveis no mercado

O POPULAR está de olho nas melhores oportunidades para você fazer a melhor aquisição na Black Friday 2018, um dos principais eventos do calendário do varejo no ano. Vamos publicar aqui dicas de boas compras para se fazer na internet e também em alguns shoppings e lojas de Goiânia. Boas compras com muita economia!