Economia Acionistas propõem saída de Zuckerberg da presidência do conselho do Facebook Para grupo de investidores, fundador da rede social teve conduta ruim ao lidar com escândalos de privacidade e segurança; proposta será votada em maio de 2019

Um grupo de acionistas do Facebook, formado por fundos públicos e investidores privados, apoiou nesta quarta-feira, 17, uma proposta para remover Mark Zuckerberg, fundador e presidente executivo da rede social, do cargo de presidente do conselho, dizendo que a rede social não soube lidar, nos últimos tempos, com diversos escândalos de alto nível. Nesta quarta...