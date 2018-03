Acidente de trabalho custa R$ 332 bilhões ao Estado

Os auxílios-doença por acidente do trabalho provocaram um impacto previdenciário de R$ 332,94 milhões em seis anos no Estado de Goiás, de 2012 a 2017, com a perda de 7,4 milhões de dias de trabalho. A conclusão é do Observatório Digital de Saúde e Segurança do Trabalho, plataforma do Ministério Público do Trabalho (MPT) em parceria com a Organização Internacional do Trabalho (OI...