Ache grandes ofertas na Black Friday 2017: acompanhe o tempo real com descontos de verdade

Todo mundo quer fazer uma boa compra e economizar uma graninha nesta Black Friday. E para ajudar os nossos leitores, O POPULAR faz um tempo real nesta sexta-feira (24), o dia oficial de descontos.

Vamos publicar aqui dicas de boas compras para se fazer na internet e também em alguns shoppings e lojas de Goiânia.

No meio de tantos descontos em páginas da internet, sabemos o quanto é difícil saber qual promoção é real e qual produto está sendo vendido pela metade do dobro. Para evitar a 'Black Fraude', quando as lojas aumentam os preços de produtos dias antes e, na Black Friday, dão um pequeno desconto tentando enganar o cliente, vamos conferir os valores em sites de históricos de preços.

Os leitores do POPULAR também podem mandar suas experiências, tirar dúvidas e fazer reclamações de falsos descontos e outras irregularidades. Envie seu relato, vídeos, fotos, seja na loja física ou no comércio eletrônico, para o nosso WhatsApp (62) 9-9995-2795.

Boas compras!