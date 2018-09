Economia Abono Salarial 2017 vai disponibilizar total de R$ 525,8 milhões para trabalhadores goianos No Estado, mais de 712,3 mil trabalhadores têm direito ao saque; pagamento do terceiro lote do benefício começou nesta quinta (13)

O Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) anunciou nesta sexta-feira (14) que os trabalhadores de Goiás podem receber mais de R$ 525,8 milhões do Abono Salarial ano-base 2017 nos próximos meses. O pagamento do terceiro lote do benefício, para trabalhadores da iniciativa privada nascidos em setembro e para servidores públicos com final de inscrição 2, começou nesta quinta-feira (...