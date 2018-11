Economia Abilio Diniz vende ações do Carrefour por R$ 805 milhões Com movimento, realizado nesta manhã na B3, participação da empresa de investimentos da família Diniz na varejista cai para 8,91%

Empresa de investimentos da família Diniz, a Península vendeu nesta sexta-feira, 9, na B3, nova denominação da Bolsa paulista, um bloco de mais de 50,5 milhões de ações que detinha no Carrefour, arrecadando R$ 805 milhões com a operação. Com isso, a fatia do veículo de investimento da família no negócio passou de 11,46% para 8,91%, segundo apurou o Estado com fontes p...