Abertura de empresas em Goiás cresce 18,9% em maio

A Junta Comercial do Estado de Goiás (Juceg) registrou a abertura de 1.774 novas empresas no Estado de Goiás no mês de maio. De acordo com o órgão, houve um aumento de 18,9% em relação ao mesmo período do ano anterior, quando compilou 1.492 novas inscrições. Trata-se do melhor desempenho para o mês nos últimos quatro anos. Goiânia registrou a maioria dos pedidos (663),...