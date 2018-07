Economia Abertas inscrições para concurso na Câmara Municipal de Goiânia com salários a partir de R$ 4.300 Certame oferece ao todo 75 vagas para cargos no nível médio e superior; interessados devem se inscrever até o dia 6 de agosto

A Câmara Municipal de Goiânia abriu ontem (16) as inscrições para concurso público com 75 vagas para cargos de nível médio e superior, conforme previsto na Lei nº 10.137/2018. Os salários variam de R$ 4.379,33 até R$ 6.737,44, com carga horária de 30 horas por semana. As inscrições custam R$ 85 reais (nível médio) e R$140 reais (nível superior) e devem ser feitas...