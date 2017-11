Abertas inscrições do processo seletivo para 60 vagas da Polícia Civil de Goiás

A partir desta segunda-feira (20), estão abertas as inscrições para o processo seletivo simplificado para a contratação de 60 profissionais administrativos que vão atuar na Polícia Civil. O edital 004/2017 está publicado nos sites http://www.portaldoservidor.go.gov.br/post/ver/224912/processo-seletivo-simplificado---policia-civil---sspap e no http://www.segplan.go.gov.br/concursos.

As vagas serão distribuídas da seguinte forma: apoio administrativo – área geral (16); apoio administrativo – área de informática (14); apoio administrativo – auxiliar de enfermagem (2); apoio administrativo – área eletrotécnica e telefonia (2); apoio administrativo – auxiliar de manutenção predial (7) e apoio administrativo – auxiliar de serviços gerais (19).

De acordo com a Segplan e a Secretaria da Segurança Pública e Administração Penitenciaria (SSPAP), os cargos são de assessoria de natureza temporária e, ao optarem por essa modalidade, evitam retirar policiais das atividades de combate ao crime. A Segplan ressalta, ainda, que a seleção será feita por critérios impessoais e absolutamente técnicos, já que a mesma se dará através de prova objetiva, a ser realizada no dia 14 de janeiro vindouro. O resultado final do processo está previsto para o dia 23 de fevereiro de 2018.

A carga horária será de 40 horas semanais e a remuneração de R$ 1.200,00 mensais. Para obter mais informações ou esclarecer as dúvidas, os candidatos deverão ler, obrigatoriamente, o edital na íntegra, divulgado em www.segplan.go.gov.br/concursos, de acordo com a Superintendência da Escola de Governo, da Segplan, organizadora do processo seletivo.

O valor da taxa de inscrição é de R$ 30,00 e estarão abertas até as 23h59 do dia 20 de dezembro de 2017. Os inscritos terão até o dia 21 de dezembro de 2017 para efetuar o pagamento da respectiva taxa.