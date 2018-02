Aberta inscrição para processo seletivo em Itegos

O Centro de Gestão em Educação Continuada (Cegecon), organização social responsável pela gestão de quatro Institutos Tecnológico de Goiás (Itegos) e oito Colégios Tecnológicos (Cotecs) em todo o Estado, abriu nesta segunda-feira (19) processo seletivo simplificado para contratação de funcionários para os quadros da instituição.

As oportunidades são para os cargos de Psicólogo Organizacional e Analista Financeiro – 1 vaga cada. O salário oferecido é de R$ 3.000 para uma carga horária de 44 horas semanais. As etapas da seleção compreendem análise curricular, com averiguação de experiência profissional e títulos acadêmicos, avaliação de conhecimentos específicos e entrevista.

As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas exclusivamente de forma presencial no até as 17 horas desta sexta-feira (23). Os candidatos devem comparecer ao endereço Rua 1.128, nº 270, Setor Marista, Goiânia, munidos de toda a documentação solicitada no edital.

Mais informações na página do Cegecon, menu Editais, aba Processo Seletivo ou pelo e-mail processoseletivo@cegecon.org.br.