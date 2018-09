Economia Abate de bovinos e de suínos cresce em relação a 2017 Os aumentos foram de 4% e de 1,9% respectivamente

O abate de bovinos e suínos cresceu no segundo trimestre deste ano na comparação com o mesmo período do ano passado. No segundo trimestre deste ano, foram abatidos 7,72 milhões de bois – alta de 4%. Já o número de porcos abatidos chegou a 10,82 milhões de animais – aumento de 1,9%. Os dados são das Pesquisas Trimestrais da Pecuária, divulgadas hoje (12) pelo Instit...