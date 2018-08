Economia Abastecer com etanol continua sendo mais vantajoso em Goiás, diz ANP Os preços do combustível diminuíram em 17 Estados e no Distrito Federal, segundo o órgão

Os preços do etanol hidratado nos postos brasileiros recuaram em 17 Estados e no Distrito Federal na semana passada, segundo levantamento da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) compilado pelo AE-Taxas. Em outros sete Estados houve alta, no Pará os preços não variaram e no Amapá não foi feita a avaliação. Na média dos postos pesquisados...