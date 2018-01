“A gasolina está cara”, diz Meirelles em rede social

“A gasolina está mais cara do que gostaríamos.” A confissão foi feita pelo ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, em uma conversa pelo Twitter com o locutor esportivo Silvio Luiz, que reclama há meses do preço do combustível na rede social. Ao narrador, o ministro explicou que os aumentos recentes são resultado da política de preços da Petrobras e que essa estratégia evita prejuízos ao Brasil. A resposta do ministro diz que “neste governo, ao contrário de outros momentos, os preços da gasolina não são definidos pelo Ministério da Fazenda”. Meirelles explicou que atualmente os preços são determinados pela Petrobras de acordo com “custos do petróleo no mercado internacional, e não mais por critérios políticos”.

Meirelles lembrou ao narrador que quando os preços da gasolina eram determinados politicamente o Brasil teve “problemas sérios”. “Em 2015, a Petrobras assumiu R$ 60 bilhões de prejuízo por ações eleitorais com o preço da gasolina”, disse o ministro.