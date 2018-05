Economia Ações da Petrobras caem mais de 13% e penalizam Bovespa Relatório cita a possibilidade de mudanças na diretoria da petroleira, a depender dos acontecimentos futuros

A Bovespa inicia os negócios na manhã desta quinta-feira, 24, em queda de mais de 2,0%, conduzida pelas perdas superiores a 13,0% das ações da Petrobras. O desempenho reflete o descontentamento do investidor com a decisão da companhia de reduzir em 10% o valor médio do diesel comercializado em suas refinarias pelo período de 15 dias. O anúncio é visto pelo mercad...