Ação oferecerá 300 vagas de estágio a partir de hoje

O Instituto Euvaldo Lodi (IEL Goiás) realiza, hoje e amanhã, em parceria com o Portal Shopping, a 4ª edição do IEL em Ação, que vai cadastrar e encaminhar estudantes para vagas de estágio em empresas parceiras. Atualmente, existem 300 vagas disponíveis para estudantes do ensino médio, técnico e superior em várias áreas de atuação. O evento também realizará várias ações pa...