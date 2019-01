Economia Ação no STF pede volta de pasta Constitucionalidade da MP que extinguiu ministério e distribuiu suas atribuições é questionada sob alegação de contrariar adequada implementação de direitos sociais

O Partido Democrático Trabalhista (PDT) ingressou ontem no Supremo Tribunal Federal (STF) com uma ação direta de inconstitucionalidade contra dispositivos da primeira medida provisória do governo de Jair Bolsonaro (PSL) que extinguiu o Ministério do Trabalho. A MP desmembrou a pasta, cujas competências serão distribuídas entre os ministérios da Cidadania, Economia e Just...