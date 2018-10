Economia Ação da Smiles cai quase 40% após Gol anunciar reorganização e fim de parceria Gol, controladora da empresa de fidelidade, vai incorporar a companhia e não renovar contrato que venceria em 2032; desempenho negativo das ações refletem ainda o fato de a aérea decidir não fazer oferta para comprar papéis de acionistas

A Smiles perdeu na sgeunda-feira, 15, 38,8% do valor de mercado, ou R$ 2,5 bilhões, após a Gol ter anunciado, na noite de domingo, 14, que não renovará a parceria com a empresa de fidelidade, cujo contrato venceria só em 2032. A aérea pretende incorporar a Smiles à sua estrutura, seguindo o exemplo da Latam, que anunciou movimento semelhante com a Multiplus em setembro. P...