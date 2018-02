680 mil goianos ficaram sem trabalho em 2017, aponta IBGE

Faltou trabalho para 17,9% da população goiana em 2017. Esse número representa em média 680 mil trabalhadores subutilizados no Estado, grupo que, de acordo com o superintendente do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) em Goiás, Edson Roberto Vieira, reúne pessoas que estão desocupadas, desalentadas (que desistiram de procurar trabalho) ou que trabalha...