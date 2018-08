Economia 470 aprovados em processo seletivo da Secretaria de Saúde de Goiânia são convocados Profissionais selecionados têm até quarta-feira (22) para apresentarem a documentação

Os 470 aprovados no processo seletivo simplificado da Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia (SMS) devem apresentar os documentos que comprovem as informações prestadas no ato da inscrição. Na aba "Processo Seletivo Simplificado" no site www.saude.goiania.go.gov.br, está disponível a lista com os convocados. Entre os profissionais convocados estão: enfermeiros (69), técnicos em enfer...