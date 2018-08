Economia Índice de cheques devolvidos por falta de fundos é de 1,83%, o menor em 8 anos Na avaliação dos economistas da Serasa Experian, juros mais baixos, inflação sob controle e menor utilização dos cheques como meio de pagamento explicam o recuo da inadimplência

O índice que mede o volume de cheques devolvidos pela segunda vez por falta de fundos atingiu 1,83% em julho na comparação com 1,99% em junho, conforme a Serasa Experian. Além disso, ficou menor na comparação com o sétimo mês do ano passado, de 1,93%. O resultado de julho de 2018 é o menor para o mês desde 2010, quando foi de 1,74%, informa. Do total de 37.410.5...