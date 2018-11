Economia Índice Bovespa fecha o dia em alta de 1,25% Mineração, siderurgia e as ações da Petrobras tiveram comportamentos distintos, o que contribuiu para oscilações ao longo do dia

O mercado acionário brasileiro operou ao sabor de referências diversas nesta quarta-feira (14), e apesar das quedas das bolsas de Nova York, encontrou fôlego para superar com folga as perdas da véspera. O Índice Bovespa terminou o dia aos 85.973,06 pontos, na máxima do dia, com ganho de 1,25%. Os negócios somaram R$ 16,6 bilhões. Ao longo do dia, o índice alternou altas e...