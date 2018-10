Economia Ídolos da web geram negócios, empregos e lucram milhões Celebridades da internet licenciam produtos e diversificam atuação

Foi depois de ir ao dentista que o mineiro Marco Túlio Vieira, dono do canal AuthenticGames no YouTube, arranjou um tempinho para dar entrevista ao Estado. Era uma quarta-feira. No fim de semana anterior, ele estava fazendo shows em Belém. Voou de volta a Belo Horizonte onde mora, na segunda-feira. Mas teve de ir a São Paulo na terça, para gravar um programa de TV com a...