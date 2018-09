Para encarar as altas temperaturas e a baixa umidade dos últimos dias, o Zoológico de Goiânia tem adotado algumas atividades para tentar minimizar o calor dos animais. Para isso, segundo a unidade, picolés estão sendo escondidos pelos funcionários em meio aos alimentos preferidos dos animais, além de banhos de mangueira proporcionados aos bichos durante a tarde.

O objetivo da iniciativa é oferecer aos moradores do Zoo um tratamento especial, levando em consideração que eles, segundo a supervisora técnica do Zoológico, Rita Figueiredo, também sofrem com as altas temperaturas e, por isso, a atenção aos animais deve ser redobrada.

Conforme a supervisora Rita, essa ação possibilita aos bichos vários benefícios, como treino do faro, a habilidade de retirar os alimentos dos obstáculos e o fato de movimentar, gastar energia em prol da alimentação e refrescar o calor. “É uma forma de trazer um pouco da vivência deles no ambiente selvagem, porque no habitat natural os animais gastam energia para conseguir se alimentar. Além disso, o mais importante é fazer com que a sensação térmica nos recintos seja mais fresca e úmida devido às altas temperaturas”, disse.