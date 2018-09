Cidades Zoo adota picolés e banhos de mangueira para minimizar calor dos animais em Goiânia Temperaturas elevadas exigem criatividade de equipe técnica para manter ambientes frescos

Com as temperaturas máximas variando de 35°C a 37°C, o Zoológico de Goiânia (Zoo Gyn) aumentou nos últimos dias a atenção para minimizar o calor dos animais. Picolés, banhos de mangueira e aspersões de água são as principais medidas adotadas para aliviar a sensação térmica e tornar os recintos frescos. A alimentação diária passou a ser complementada com opções gelada...