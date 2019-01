Vida Urbana Wellington Camargo tem alvará de soltura expedido e será liberado nas próximas horas Segundo a defesa, o valor da dívida, de R$ 17 mil, foi totalmente pago. Ele foi preso por não pagar a pensão alimentícia da filha de 15 anos

Foi expedido nesta tarde (31) o alvará de soltura do cantor Wellington Camargo, preso desde a terça-feira (29) por não pagar pensão alimentícia a uma filha de 15 anos. A dívida é de R$ 17 mil. A advogada de defesa do artista, Darlene Liberato, confirmou a informação por telefone e disse que em até uma hora o cliente estará solto. Ela adiantou que está a caminho do ...