Wellington Camargo fica na cela de João de Deus

O cantor gospel Wellington Camargo ficou dois dias preso no Núcleo de Custódia, unidade do Complexo Prisional de Aparecida de Goiânia, na mesma cela do médium João Teixeira de Faria, de 77 anos, conhecido como João de Deus. Por questões de saúde dos dois, eles compartilharam o espaço, que fica próximo à área de enfermagem da unidade, relatou a advogada dele, Darlene L...