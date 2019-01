Vida Urbana Wellington Camargo é transferido para Núcleo de Custodia em Aparecida de Goiânia A DGAP informou que a mudança de presídio se trata de um procedimento de praxe e não quis dar mais detalhes

O cantor gospel Wellington Camargo foi transferido da prisão de Senador Canedo na tarde desta quarta-feira (30) para o Núcleo de Custodia, localizada no Complexo Prisional de Aparecida de Goiânia. De acordo com a Diretoria-Geral de Administração Penitenciária (DGAP), Wellington foi detido em sua casa na noite de terça-feira (29) no Jardim América, em Goiânia, por nã...