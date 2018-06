Cidades Vovó do tráfico: idosa é presa pela terceira vez vendendo drogas em Goiânia Com ela foram apreendidos uma porção média de crack (equivalente a 150 pedras), nove pedras de crack prontas para a venda, R$ 182 em dinheiro e dois celulares

Uma idosa de 65 anos foi presa na tarde desta terça-feira (12) por suspeita de envolvimento com o tráfico de drogas. Com ela foram apreendidos uma porção média de crack (equivalente a 150 pedras), nove pedras de crack prontas para a venda, R$ 182 em dinheiro e dois celulares. De acordo com a Polícia Civil, a prisão dela aconteceu em decorrência de uma investigação comand...