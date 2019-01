Vida Urbana 'Vou ali no cantinho e abaixo as calças, aí é só alegria', relata vítima de médico do TJ-GO Frase é atribuída a ex-diretor do Centro de Saúde do TJ em Goiás, suspeito de assédio sexual e moral contra servidores. Denúncia foi divulgada com exclusividade pelo POPULAR, em maio de 2018

O Ministério Público do Estado de Goiás (MP-GO) começa a ouvir, nesta sexta-feira (18), as testemunhas do processo administrativo contra Ricardo Paes Sandré, que exercia a função de diretor do Centro de Saúde do Tribunal de Justiça de Goiás. O médico ginecologista é suspeito de assediar sexualmente e moralmente funcionárias e servidoras do órgão. Em depoimento, as supos...