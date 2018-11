Cidades Volume de chuvas em novembro está acima da média em Goiânia Embora água esteja caindo de maneira parcelada, mês registra somatório acima do previsto para o período. Mesmo sem incidentes, Defesa Civil monitora áreas críticas

Considerado uma espécie de período de transição entre estações, com características de primavera e verão, o mês de novembro tem sido marcado por chuvas frequentes em Goiânia, geralmente ocorridas no fim da tarde, à noite ou de madrugada, em condições semelhantes às encontradas no verão chuvoso. A afirmação é de Rosidalva Lopes, superintendente do Sistema de Meteorologia...