Cidades Volume de água de chuva foi superior a 17 mm nos últimos dois dias

Segundo dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), Goiânia registrou um volume de 17 milímetros (mm) de chuva durante os dois dias do último fim de semana. No sábado, houve 5 mm. Ontem, até o fechamento desta edição, foram 12. A precipitação foi mensurada pela Estação Meteorológica de Observação de Superfície Automática do Inmet localizada no Setor Jaó, na R...