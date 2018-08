Cidades Volta a chover na região Metropolitana de Goiânia A cidade de Inhumas foi agraciada com a vinda da precipitação na tarde desta quarta-feira (15); confira a previsão do tempo para os próximos dias no Estado

A cidade de Inhumas, na região Metropolitana de Goiânia, foi agraciada com chuva na tarde desta quarta-feira (15). O registro foi feito pela leitora Laryssa Dias em frente ao Fórum do município e enviado à reportagem do POPULAR. Mas a temperatura ainda é elevada, na casa dos 30ºC. A cidade de Inhumas, na região Metropolitana de Goiânia, foi agraciada com chuva na tarde desta quarta-feira (15). O registro ...