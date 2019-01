Vida Urbana Volta às aulas com protestos Sem receber o salário de dezembro e com a notícia de fechamento de escolas, professores da rede estadual planejam manifestações no início do ano letivo, amanhã

As aulas na rede estadual de ensino serão retomadas amanhã e o clima está longe de ser tranquilo na relação entre os professores e o governo do Estado. A falta de pagamento do salário de dezembro, cuja negociação segue sem um acordo fechado, somada à notícia de fechamento de escolas e corte de turnos, anunciada pela Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esporte (Sedu...