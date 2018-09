Cidades Vizinhos se mobilizam para enterrar menino atingido por poste, em Goiânia Segundo o pai, criança morreu fazendo o que mais gostava, jogando bola com os irmãos

Os vizinhos do menino que morreu após ser atingido por um poste, no setor Gentil Meireles, na tarde do último domingo (16), ajudaram a família a conseguir um local para sepultar a criança. Segundo Magda, uma vizinha e companheira de serviço da mãe da criança, os moradores do bairro se reuniram para conseguir um local no Cemitério Parque e enterrar a criança que...