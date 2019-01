Vida Urbana Vizinhos onde vídeo de agressão foi filmado, em Goiânia, devem ser ouvidos Polícia Civil apura vídeo de agressão filmado em edifício residencial no Setor Castelo Branco, na capital . Síndica afirma que caso ocorreu no último dia 21 de setembro

Moradores do prédio em que ocorreu uma agressão a uma mulher, que foi registrada em vídeo e divulgada nesta semana, devem ser intimados pela Polícia Civil de Goiás para prestar depoimento. Após a divulgação das imagens, a corporação realizou diligências no edifício, localizado no Setor Castelo Branco, na Região Central de Goiânia, mas as informações obtidas não foram sufic...