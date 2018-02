Vizinhos flagram mulher jogando comida envenenada para cachorro por cima de muro de residência

Imagens feitas por moradores do bairro do Limão, na zona Norte de São Paulo, flagraram uma mulher jogando comida envenenada para um cachorro da raça Pitbull, de apenas quatro anos de idade, na manhã da última quinta-feira (22). O animal vive na casa vizinha a da suspeita.

O dono do cachorro afirmou à Polícia que percebeu a situação ao chegar em casa e notar a euforia e inquietação do animal. Próximo ao bicho, estava um pedaço mordido de peito de peru enrolado com chumbinho, veneno utilizado para o extermínio de ratos. Levado ao médico veterinário, o animal teve uma intoxicação constatada e terá que tomar remédios para combater os efeitos do envenenamento. A causa do ocorrido teria sido os latidos do cachorro.

Um boletim de ocorrência foi feito em uma delegacia da região. Outros dois envenenamentos de cachorros ocorreram na mesma rua e têm motivação desconhecida. A mulher gravada será indiciada, com base nas imagens registradas, pelo crime ambiental de maus-tratos aos animais e poderá pegar pena de três meses a um ano de prisão, além de ter que pagar multa.