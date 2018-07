Cidades Vizinho é morto após intervir em briga de casal, em Itumbiara Vítima teria tentado defender mulher que era agredida por namorado, acabou ferida com sete facadas e morreu no local. Suspeito do crime tentou fugir, mas foi detido por populares, que tentaram linchá-lo

Um homem, de 36 anos, foi morto a facadas ao tentar intervir em uma briga entre um casal na madrugada deste domingo (15), no Setor Dona Marolina em Itumbiara, no Sul do Estado. A vítima teria tentado defender uma mulher que era agredida fisicamente pelo namorado, de 22 anos. Após o homicídio, o suspeito teria tentado fugir e acabou sendo linchado por populares. Ele e...