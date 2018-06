Cidades Vitória Gabrielly foi amarrada e estrangulada no dia em que desapareceu, diz polícia Informação foi divulgada pela Polícia Civil nesta terça-feira (27), com base em exames do IML

A menina Vitória Gabrielly Guimarães Vaz, de 12 anos, foi assassinada no dia 8 de junho, o mesmo dia em que desapareceu após sair de casa para andar de patins, em Araçariguama, interior de São Paulo. A Polícia Civil informou nesta terça-feira (27), com base em laudo do Instituto Médico Legal (IML), que a causa da morte foi asfixia mecânica com constrição cervical. A p...