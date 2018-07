Cidades Vistoria liderada pela PC identifica itens ilícitos no presídio de Trindade Celulares, armas brancas, drogas, dinheiro, cadernos com anotações de controle de tráfico e cachaça foram encontradas no interior da unidade. Varredura foi feita após fuga de 20 detentos

Uma vistoria realizada no presídio de Trindade, na região metropolitana da capital, identificou no interior da unidade a presença de itens ilícitos como celulares, armas brancas, drogas, dinheiro, cadernos com anotações de controle de tráfico, pen drive, cachimbos para uso de entorpecentes e cachaça. A varredura, feita na manhã desta quarta-feira (18), foi liderada p...